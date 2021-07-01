لبنان | الامتحانات الرسمية على طاولة المجذوب والمؤسسات التربوية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

لبى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة دعوة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، إلى اجتماع خصصه لعرض آخر التحضيرات والاستعدادات للامتحانات الرسمية، وذلك في حضور أعضاء الاتحاد ونقابات المدارس.

كما حضر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

ورحب المجذوب بالحضور، مثمنا “التعاون الكبير الذي تم مع الإتحاد طوال هذه الفترة من العمل التربوي، وفي ظل الظروف القاسية التي مرت وتمر بها البلاد، خصوصا في هذا الاستحقاق الوطني المتمثل بالامتحانات”.

وعبر المجذوب عن “محبته وشكره لمنسق الاتحاد الأب بطرس عازار لكل الجهود التي بذلها من أجل التربية”، مرحبا ب”الأمين العام الجديد للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر”، متمنيا له “النجاح في مهامه التربوية”.

وتم عرض التحضيرات التربوية واللوجستية والفنية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لإنجاح الإمتحانات وتوفير وسائل إجرائها.

وعبر الاتحاد عن “جهوزية مدارسه التامة للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة التي تتم للمرة الأولى داخل المدارس الرسمية والخاصة في مواعيدها المحددة”.

وأبدى الاتحاد “التجاوب الكامل مع وزارة التربية لإنجاح الإمتحانات الرسمية”، مؤكدا “التزامه مضمون الكتاب الذي كان وجهه إلى الوزارة لجهة القيام بكل واجباته تجاه الجميع، بمن فيهم الهيئتان التعليمية والإدارية، إضافة إلى تأمين التجهيزات اللوجستية”.

وتم التوافق على التواصل الدائم من أجل مواكبة هذا الاستحقاق الأساسي والمفصلي في الحياة التربوية، نظرا إلى أهمية الشهادة الرسمية المتوسطة والثانوية في بناء مستقبل المتعلمين ولبنان.