لبنان | مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء بجرائم مختلفة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ 6 دقائق

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، بأنه في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت مفرزة استقصاء البِقاع في وِحدة الدّرك الإقليمي، من توقيف مطلوبَين للقضاء بجرائم مختلفة، وذلك في بلدتي حي الفيكاني وتعلبايا، وهما:

– ع. خ. (مواليد عام 2000، سوري)

– س. ك. (مواليد عام 1997، لبناني)

ويوجد بحقّهما عدّة مذكرات توقيف بجرائم محاولة قتل وتهديد، تجارة أسلحة وسرقة.

وقد أودعا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.