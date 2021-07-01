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لبنان | بالصورة.. “وثيقة مواطنة الشرف الفلسطينية” تحمل اسم اللواء عباس إبراهيم

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 4:12 مساءً

اللواء عباس إبراهيم

اللواء عباس إبراهيم

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه صباح اليوم، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبّور حيث جرى بحث الأوضاع في فلسطين وما تمر به القضية الفلسطينية خاصة في هذه المرحلة الصعبة.

وقد سلّم السفير دبور، نيابة عن سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اللواء ابراهيم “وثيقة مواطنة الشرف الفلسطينية” تقديراً لدوره وإسهاماته في دعم قضية فلسطين العادلة في المجالات كافة، فضلاً عن إيلائه الإهتمام الكبير برعاية أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان.

من جهته شكر اللواء المدير العام لفخامة الرئيس محمود عباس هذه المبادرة معربا عن سعادته بها، ومتمنيا زيارة القدس في اقرب وقت وذلك بعد عودتها لسيادة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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