لبنان | الاتحاد العمالي أعلن تبنيه الكامل لمطالب هيئة التنسيق النقابية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الاتحاد العمالي العام، في بيان، “تأييده لهيئة التنسيق النقابية وموقفها الذي تضمنه بيانها الصادر في 27 حزيران الماضي وخصوصا اعتبارها أن عرقلة قيام حكومة إنقاذية بات بمثابة خيانة لمصالح الشعب والوطن”.

واشار البيان الى “ان الاتحاد العمالي العام يعتبر نفسه من أكثر المعنيين بمطالب هيئة التنسيق لجهة قرارها التوقف عن العمل وعدم الحضور ابتداء من أول شهر تموز في المدارس الرسمية ومن الخامس من الشهر نفسه في المدارس الخاصة ودور المعلمين ومقاطعة الأعمال التحضيرية للعام الدراسي 2021 – 2022″.

واكد الاتحاد تبينه الكامل لما جاء في مطالب الهيئة لجهة احتساب الرواتب والمعاشات في مختلف الملاكات أو لجهة بدل النقل وتعاونية الموظفين وسواها من المطالب المحقة”.

وأعلن انه “سيتابع مع هيئة التنسيق كامل الخطوات التصعيدية واتخاذ الموقف المشترك في حال لم تلب مطالبها المحقة والعادلة”.