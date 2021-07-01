لبنان | أبو شقرا: البواخر بدأت بالتفريغ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 12:09 مساءً - منذ 10 دقائق

اعلن ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا المواطنين أن “البواخر بدأت بالتفريغ وان الشركات المستوردة بدأت بتوزيع المحروقات على المحطات اليوم، وهناك شركات أبدت استعدادها بالتوزيع في أيام العطلة لاراحة السوق.”

وأبدى ابو شقرا في اتصال لـ “الوكالة الوطنية للاعلام”، ارتياحه للاتصالات التي جرت مع الشركات المستوردة للنفط التي طمأنته بأنه سيتم اراحة وضع السوق في الايام المقبلة. وشكر “كل من سعى وعمل على حل الازمة”، وقال: “الموضوع الاهم بالنسبة لي ولبعض الشركات هو المواطن الذي يبقى الهم الاول والاخير”.