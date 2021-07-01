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لبنان | البابا فرنسيس: صلوا من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 60 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

بدأت اليوم صلاة جامعة من أجل لبنان في بازيليك القديس بطرس، برئاسة البابا فرنسيس، وضمت عشرة من المسؤولين الكنسيّين في لبنان: 6 يمثّلون الكنيسة الكاثوليكيّة و3 يمثّلون الكنائس الأرثوذكسيّة، وواحد يمثّل الكنيسة الإنجيليّة.

توجّه البابا فرنسيس الى المؤمنين المتجمعين قائلاً: “أدعوكم أن تتحدوا روحياً مع قادة الكنائس في لبنان الذين سيجتمعون اليوم، وأن تصلوا من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر فيها ويظهر للعالم وجهه، وجه السلام والرجاء”.

البابا فرنسيس ومسؤولون كنسيون في لبنان

البابا فرنسيس ومسؤولون كنسيون في لبنان

أضاف، “سينظّم هنا في الفاتيكان يوم خاص للصلاة والتأمل من أجل لبنان، مع قادة الكنائس في بلاد الأرز، سَنستلهم من النص البيبلي الذي يقول إنّ الرب الإله لديه أفكار سلام”.

وقال رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري: “الله وحده قادر على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي هو فيها”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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