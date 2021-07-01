لبنان | جعجع يلتقي راعي أبرشية أوستراليا المارونية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا في دارتهما في معراب، راعي أبرشية أوستراليا المارونية المطران أنطوان طربيه، لمناسبتي وجوده في لبنان وعيد القديسين بطرس وبولس، في حضور المطارنة: أنطوان نبيل عنداري، ميشال عون، بولس روحانا، حنا رحمة وجوزيف نفاع، والنواب: أنطوان حبشي، شوقي الدكاش وزياد الحواط، مستشار رئيس الحزب لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في الحزب أنطوان مراد.

قدم المطران روحانا خلال اللقاء نصا وDVD بعنوان “Composition Paul Rouhana miserere Psaume 51 (50)” لكل من جعجع وعقيلته، ودون إهداء له جاء فيه: “إلى الدكتور سمير جعجع، على رجاء قيام لبنان، وطن الخير العام والمؤسسات”، ودون إهداء آخر للنائبة جعجع جاء فيه: “إلى السيدة النائبة ستريدا جعجع، معا من أجل قيام دولة لبنان، المواطنة والخير العام”.

بدوره، أهدى المطران العنداري لجعجع وعقيلته صورة للبابا القديس مار يوحنا بولس الثاني منقوش عليها “لبنان أكثر من وطن… إنه رسالة”.

وقد استبقي الحضور إلى مائدة العشاء.