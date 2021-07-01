لبنان | كيف نحمي أنفسنا من المتحور “دلتا”؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أوضحت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري أنه بينما نجح لبنان “في التخفيف من انتشار كورونا في كل منطقة تقريباً، يقوم كثيرون بالتخفيف من الاحتياطات المتخذة خلال جائحة COVID-19 ويستأنفون الأنشطة اليومية مثل زيارة الأصدقاء والعائلة، والذهاب إلى المطاعم / الحانات، ومشاهدة الأفلام، وحضور حفلات الزفاف / الاحتفالات”.

ودعت خوري، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، الى عدم النسيان “أن هذه المرحلة أتت بعد الكثير من الدموع واللحظات المؤلمة، وبعد الكثير من التضامن المجتمعي والكثير من ساعات العمل الطويلة من قبل فرق الرعاية الصحية”.

وقالت: المتحورة دلتا الهندية لديها خطر دخول المستشفى بنسبة 2.6 أكثر من سلالة المملكة المتحدة.

ووجهت خوري بعض النصائح للمواطن حول كيفية حماية نفسه من المتحورة دلتا “قبل أن تؤدي الى موجة من الإصابات، وقبل أن تنتشر في العالم خلال فصل الخريف”، بحسب تعبيرها. ونصحت خوري بأخذ أول لقاح متاح، من دون انتظار نوع محدد، كما نصحت بالحصول على لقاح كامل (أي الجرعتين) بأسرع ما يمكن!

وأكّدت أن لقاحي استرازينيكا وفايزر يتمتعان بفعالية تفوق نسبة الـ90% ضد المتحورة دلتا، موضحة أنه اليوم، يمكن لأي شخص يزيد عمره عن 30 عامًا التوجه لأخذ جرعة من لقاح استرازينيكا كما يمكن لأي شخص يزيد عمره عن 50 عامًا الذهاب لتلقي لقاح Pfizer. ولا حاجة إلى موعد!.