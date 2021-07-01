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لبنان | 12 جريحاً جراء إشكال على أفضلية تعبئة بنزين

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 يوليو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 12:02 صباحًا

النبطية

سقط 12 جريحاً جراء إشكال وقع مساء اليوم على محطة للوقود في بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية. واستخدمت فيه السكاكين والعصي بسبب الخلاف على أفضلية تعبئة البنزين. وتفاقمت أزمة نقص المحروقات، رغ الحديث عن إفراغ حمولات النفط.

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة.

وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الرئيس عون تابع تطور أزمة المحروقات في البلاد والمعاناة التي تواجه الناس لاسيما أمام محطات الوقود، فأجرى اتصالات شملت وزير الطاقة والإدارات المعنية في الوزارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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