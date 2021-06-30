لبنان | افرام للبابا فرنسيس: سنصلّي كلنا معكم غداً ‏

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نعمة افرام
نشر النائب المستقيل نعمة افرام تغريدة البابا فرنسيس حول اللقاء غداً من أجل لبنان، قائلاً: “نعم قداسة البابا فرنسيس. سنصلّي كلنا معكم غداً مسيحيين ومسلمين مع غبطة أبينا البطريرك الراعي وكل بطاركة الشرق لخلاص لبنان وتجنيبه المسار المهلك وضياع هويته: لبنان السلام والأمل”.
وفي هذا المجال، وصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ووفد بطاركة الشرق الكاثوليك والارثوذكس اليوم الأربعاء الى روما، للمشاركة غدا في لقاء الصلاة والتأمل من اجل لبنان الذي دعا اليه قداسة البابا فرنسيس.
وكان في استقبال البطريرك الراعي والوفد في المطار سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن واركان السفارة، سفير ارمينيا في روما، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية في الاباتي نعمة الله الهاشم ووكلاء الرهبانيات المارونية في روما.