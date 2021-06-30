الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | افرام للبابا فرنسيس: سنصلّي كلنا معكم غداً ‏

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

نعمة افرام

نشر النائب المستقيل نعمة افرام تغريدة البابا فرنسيس حول اللقاء غداً من ‏أجل لبنان، قائلاً: “نعم قداسة البابا فرنسيس. سنصلّي كلنا معكم غداً ‏مسيحيين ومسلمين مع غبطة أبينا البطريرك الراعي وكل بطاركة الشرق ‏لخلاص لبنان وتجنيبه المسار المهلك وضياع هويته: لبنان السلام ‏والأمل”.‏

وفي هذا المجال، وصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة ‏بطرس الراعي ووفد بطاركة الشرق الكاثوليك والارثوذكس اليوم ‏الأربعاء الى روما، للمشاركة غدا في لقاء الصلاة والتأمل من اجل لبنان ‏الذي دعا اليه قداسة البابا فرنسيس.‏

وكان في استقبال البطريرك الراعي والوفد في المطار سفير لبنان لدى ‏الفاتيكان فريد الياس الخازن واركان السفارة، سفير ارمينيا في روما، ‏الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية في الاباتي نعمة الله الهاشم ‏ووكلاء الرهبانيات المارونية في روما.‏

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا