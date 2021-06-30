لبنان | هايل للبنانيين: لا تتوقعوا دعماً خارجياً ‏سياسياً

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين
ديفيد هايل
توجه مساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السابق ديفيد هايل إلى اللبنانيين بالقول: “لا يتوقعوا دعما خارجياً على الصعيد السياسي”.
وأضاف في حديث تلفزيوني، “لا اعتقد ان العلاقات الاميركية الايرانية ستخلق بيئة قد تشعر فيها ايران انها مرتاحة وانها من الممكن ان تستعمل حزب الله كنقطة ضغط ضد اسرائيل ولن نقوم بتقديم اي خدمة لايران بل بالعكس”.
وأكد هايل أن “بلاده تتطلع الى تشكيل حكومة للبدء بالاصلاحات فورا، من أجل الحصول على دعم دولي مالي، وان هذه نقطة مهمة كبداية للخروج من الأزمة”.