لبنان | هايل للبنانيين: لا تتوقعوا دعماً خارجياً ‏سياسياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

توجه مساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السابق ديفيد ‏هايل إلى اللبنانيين بالقول: “لا يتوقعوا دعما خارجياً على الصعيد ‏السياسي”.

وأضاف في حديث تلفزيوني، “لا اعتقد ان العلاقات الاميركية الايرانية ‏ستخلق بيئة قد تشعر فيها ايران انها مرتاحة وانها من الممكن ان ‏تستعمل حزب الله كنقطة ضغط ضد اسرائيل ولن نقوم بتقديم اي ‏خدمة لايران بل بالعكس”.‏

وأكد هايل أن “بلاده تتطلع الى تشكيل حكومة للبدء بالاصلاحات ‏فورا، من أجل الحصول على دعم دولي مالي، وان هذه نقطة مهمة ‏كبداية للخروج من الأزمة”.