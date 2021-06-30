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لبنان | فغالي: الضغط السياسي حتّم علينا إصدار جدول الأسعار الجديدة ‏

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 9 ثواني

أورور فغالي

لفتت المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي الى أنه “قبل إصدار ‏الجداول الجديدة لأسعار المحروقات، كان الإتفاق على أن يكون لدينا ‏مهلة كافية كي يستفيد المواطن قدر المستطاع من مخزون المحروقات ‏المتبقي في المحطات على سعر الـ1500 ليرة، إذ أنه عندما أقفل عددًا ‏كبيرًا من المحطات تم إجبار أصحابها على فتحها”.‏

وأشارت فغالي في حديث تلفزيوني الى أن “الضغط السياسي الكبير الذي ‏حصل علينا كوزارة ليل الإثنين الماضي، حتّم علينا إصدار جدول ‏الأسعار الجديدة الثلاثاء صباحًا”.‏

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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