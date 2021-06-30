لبنان | فغالي: الضغط السياسي حتّم علينا إصدار جدول الأسعار الجديدة ‏

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 9 ثواني

لفتت المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي الى أنه “قبل إصدار ‏الجداول الجديدة لأسعار المحروقات، كان الإتفاق على أن يكون لدينا ‏مهلة كافية كي يستفيد المواطن قدر المستطاع من مخزون المحروقات ‏المتبقي في المحطات على سعر الـ1500 ليرة، إذ أنه عندما أقفل عددًا ‏كبيرًا من المحطات تم إجبار أصحابها على فتحها”.‏

وأشارت فغالي في حديث تلفزيوني الى أن “الضغط السياسي الكبير الذي ‏حصل علينا كوزارة ليل الإثنين الماضي، حتّم علينا إصدار جدول ‏الأسعار الجديدة الثلاثاء صباحًا”.‏