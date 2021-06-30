لبنان | فغالي: الضغط السياسي حتّم علينا إصدار جدول الأسعار الجديدة ‏

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 9 ثواني
أورور فغالي
لفتت المديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي الى أنه “قبل إصدار الجداول الجديدة لأسعار المحروقات، كان الإتفاق على أن يكون لدينا مهلة كافية كي يستفيد المواطن قدر المستطاع من مخزون المحروقات المتبقي في المحطات على سعر الـ1500 ليرة، إذ أنه عندما أقفل عددًا كبيرًا من المحطات تم إجبار أصحابها على فتحها”.
وأشارت فغالي في حديث تلفزيوني الى أن “الضغط السياسي الكبير الذي حصل علينا كوزارة ليل الإثنين الماضي، حتّم علينا إصدار جدول الأسعار الجديدة الثلاثاء صباحًا”.