لبنان | على وقع الانهيار الشامل.. ما هي الطرقات المقطوعة؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 7:40 مساءً

يعيش لبنان أيام صعبة يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية ‏هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبب في عدم ‏تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات ‏المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام‎.‎

وفي هذا المجال، خرج اللبنانيين عن صمتهم وعمدوا إلى قطع عدد ‏كبير من الطرقات في كافة المناطق اللبنانية.‏

إذ تم قطع السير على طريق عام سعدنايل بالاتجاهين، واوتوستراد ‏شكا بالاتجاهين، وتقاطع عمر بيهم قصقص بيروت، ومستديرة ‏الكولا، وطريق عام بر الياس عند مفرق المرج، وطريق عام تعلبايا ‏بالاتجاهين، واوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.

الطرقات المقطوعة ضمن منطقة البقاع: بر الياس، شتورا عند مفرق المرج، الرفيد، عزة، جلالا، سعدنايل، تعلبايا، ديرزنون.

الطرقات المقطوعة في طرابلس: القبة، طلعة الخناق.