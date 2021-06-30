لبنان | مجلس النواب استأنف جلسته العامة المسائية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 8:05 مساءً

استأنف مجلس النواب جلسته العامة المسائية، ورد في بداية ‏الجلسة بعد استكمالها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي ‏إلى تعديل المادة /9/ من القانون رقم 337/97 لرفع سن ‏انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند اكتماله الـ68 سنة بدلاً من ‏الـ64 سنة.‏

واحال المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إلغاء الدعم عن ‏المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تنتج محلياً الى اللجان المشتركة‎.‎

كما وأقر اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 تاريخ ‏‏12/12/2002 القاضي بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم ‏المهني والتقني‎.‎

وتم إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة.

ووسط الأزمات المتلاطمة في لبنان، أقرّ مجلس النواب ‏مشروع قانون البطاقة التمويليّة، وانتخب القاضي ميشال ‏طرزي عضواً في المجلس الدستوري خلفاً للراحل أنطون ‏بريدي، ثم استكمل دراسة جدول أعمال من 73 بنداً، وسط ‏تباينات في المواقف من البطاقة التمويليّة ومن انتخاب القاضي ‏الدستوري.‏

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وأقرّ المجلس البطاقة التمويليّة بموجب مشروع القانون ‏المعجّل الوارد بالمرسوم الرقم7797، وأقرّ فتح اعتماد ‏إضافيّ استثنائيّ لتمويلها؛ الأمر الذي استنفر نواب كتلة ‏‏”الجمهوريّة القويّة”، فعقدوا مؤتمراً صحافيّاً، تحدّث فيه النائب ‏جورج عدوان الذي رفض تمويل البطاقة من “أموال ‏المودعين”.‏