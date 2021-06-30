لبنان | وصول الراعي إلى الفاتيكان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

وصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ووفد بطاركة الشرق الكاثوليك والارثوذكس منذ بعض الوقت الى روما، للمشاركة غدا في لقاء الصلاة والتأمل من اجل لبنان الذي دعا اليه قداسة البابا فرنسيس.

وكان في استقبال البطريرك الراعي والوفد في المطار سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن واركان السفارة، سفير ارمينيا في روما، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية في الاباتي نعمة الله الهاشم ووكلاء الرهبانيات المارونية في روما.