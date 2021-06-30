لبنان | تعديل سعر صرف الدولار في “المركزي” على أساس الـ6200؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن حاكم مصرف لبنان البيان الآتي:

يتم تناقل خبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي يسحبها المواطنون من المصارف حسب التعميم رقم ١٥١ من ٣٩٠٠ ليرة الى ٦٢٠٠ ليرة للدولار. ان هذا الخبر عار عن الصحة ولم يصدر عن مصرف لبنان.

لذا اقتضى التوضيح.