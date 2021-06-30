لبنان | سامي الجميّل: لن نسمح أن تذهب معونة صندوق النقد هدراً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

علق رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موافقة مرجحة بحصول لبنان على 900 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لحساب مصرف لبنان في 23 أيلول المقبل، بتغريدة عبر “تويتر”:

“إن صندوق النقد الدولي سيمنح معونة مالية تلقائيا لكل الدول التي لديها تأمينات في الصندوق، ونحن لن نسمح أن تذهب هدرا في ظل ما يعانيه اللبنانيون من أوضاع صعبة. سنقوم بمتابعة هذا الأمر مع صندوق النقد لضمان استخدامها لحماية الشعب اللبناني ووفق آلية تؤمن أعلى مستوى من الشفافية والعدالة في التوزيع”.