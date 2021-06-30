لبنان | تعميم صورة منتحل صفة “رجل أعمال” يروج شيكات مسروقة بقيمة ملايين الدولارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:09 مساءً - منذ ساعتين

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأن عصابات ترويج الشيكات المسروقة وأعمال الاحتيال كَثُرَت في الآونة الأخيرة ضمن مناطق الضاحية الجنوبية وبيروت.

وكشفت في بيان، أنه من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنوا من توقيف أحد أفراد هذه العصابات وضبط بحوزته شيكات تبيّن أنها مسروقه، قيمتها أكثر من مليوني دولار أميركي ويدعى: ح. م. (مواليد عام 1986، لبناني) الذي اعترف، في خلال التحقيق معه، بترويج الشيكات المسروقة البالغ قيمتها 6 ملايين دولار أميركي، برفقة كل من المدعوّين (م. ش. مواليد عام 1984، لبناني) و(ح. ش. مواليد عام 1977، لبناني) و(ح. ب. مواليد عام 1985، لبناني) وأنهم سرقوها من إحدى الشركات المعدّة لبيع أجهزة الكمبيوتر في محلة الدكوانة منتحلين صفة رجال أعمال لبنانيين وعرب. وقد تمّ توقيف الأول والثاني، والعمل مستمرّ لتوقيف الثالث.

لذلك، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة (ح. م.). وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.