لبنان | بنك بيروت: تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 158 سيبدأ من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 8 ثواني

أعلنت إدارة بنك بيروت أنه ابتداء من الأول من شهر تموز 2021، سيباشر البنك بتطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 158، وعليه سيتم الإتصال بكافة عملاء المصرف المؤهلين للإستفادة من مقررات هذا التعميم لتحديد موعد لتوقيع المستندات المطلوبة ليصارالى صرف المستحقات المحددة لمودعيها.

ويهم ادارة بنك بيروت اعلام زبائنها الكرام، أنها قد وضعت كافة الإجراءات والتدابير التقنية واللوجستية الخاصة لتمكينهم من اتمام السحوبات النقدية بالدولار الأميركي.

ويهمنا التأكيد على جهوزية مركز خدمة الزبائن للرد على أي استفسارات تتعلق بمقررات التعميم المذكور على الرقم 1262. كما ويمكنكم الإتصال بنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف.