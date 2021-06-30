لبنان | بيطار ينهي غداً استماع الشهود بملفّ المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 27 ثانية

علم “صوت بيروت انترناشونال” أن المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، استمع اليوم، إلى إفادات أربعة شهود بينهم موظفون في المرفأ، كما يستمع غداً الخميس إلى أربعة آخرين يشكلون المحطة الأخيرة من مرحلة الشهود، على أن يبدأ في الأيام القليلة المقبلة استدعاء المدعى عليهم لاستجوابهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم. ويفترض أن يبت المحقق العدلي نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، بطلبات إخلاء السبيل المقدمة من 16 موقوفا في الملف.