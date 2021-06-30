لبنان | جلسة تشريعية في الأونيسكو.. اقرار مشروع البطاقة التمويلية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:05 مساءً - انطلقت الجلسة التشريعيّة لمجلس النواب عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في الاونيسكو، برئاسة الرئيس نبيه بري الذي دعا إلى تلاوة أسماء النواب المتغيّبين بعذر، وهم: فيصل كرامي، نعمة طعمة، فؤاد مخزومي، ألبير منصور ومصطفى الحسيني، واللافت في الجلسة تعطل أجهزة التبريد، حيث تصبب النوّاب عرقاً، وعدد كبير منّهم خلع الجاكيت، وآخرون لجأوا إلى استعمال الورق كوسيلة للتهوئة.

وتناقش الجلسة 73 مشروعاً واقتراح قانون مدرجاً على جدول أعمالها، أبرزها البطاقة التمويليّة التي تم اقرارها وقانون الشراء العام.

وبدأت الجلسة بتلاوة قانون إنشاء المجلس الدستوريّ من أجل انتخاب عضو بديل مكان القاضي المتوفّى أنطون بريدي.

وفي السياق، قال برّي: “وصلنا من المجلس الدستوري أن هناك من تتوافر فيهما الشروط والمواصفات المطلوبة دستوريّاً هما ميشال طرزي وألبير سرحان”.

واعترض النائب أسامة سعد على الأمر، وقال: “لم أتبلّغ السيرة الذاتية، ولم يكن هناك شيء”. فردّ برّي: “هل نعطّل المجلس الدستوريّ، والمجلس يختار عضواً من أعضاء المجلس؟”.

برّي أعلن فوز طرزي

انتخب مجلس النواب القاضي ميشال طرزي عضواً في المجلس الدستوري بديلاً من القاضي الراحل أنطوان بريدي بعد جولتي اقتراع، جاءت النتيجة كالآتي:

52 صوتاً للقاضي ميشال طرزي، 37 صوتاً للقاضي ألبرت سرحال وثلاثة أوراق بيض.

كتلة “الجمهورية القوية” غادرت الجلسة… عدوان: اليوم نرفع الصوت لإيقاف ما قد يضر بمصلحة الشعب

اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن “هذه المنظومة الحاكمة التي فيها رئيس حكومة مستقيل لا يبذل أي جهد للتخفيف عن الناس، ورئيس حكومة مكلف لا يجتمع مع رئيس الجمهورية”.

وقال من مجلس النواب : “لا يمكننا القبول بالاستمرار بنهب أموال الشعب ولا يمكننا رؤية المسؤولين يتفرجون على معاناة الناس ولا يبذلون أي جهد، على الأقل يجب أن يكون هناك ضمير حي للمسائلة”، مؤكداً أنه “على البرلمان تخصيص جلسة كما وعدنا رئيسه للمساءلة”.

وأضاف: “نصعّد موقفنا بوجه المنظومة الحاكمة من دون استثناء باستطاعتنا تقديم طلب اتهام ومحاسبة حكومة تصريف الأعمال”، مشيراً إلى أنه “قدمنا منذ أشهر اقتراح قانون البطاقة التمويلية مرفقاً بقانون لمنع المس بالاحتياط، لكن أحداً لم يكترث للأمر منذ ذلك الوقت، على الرغم من أننا مع إقرار البطاقة لكن كان يجب أن يتم الأمر منذ فترة طويلة”.

وأكد أن التكتل “لن يستقيل لكننا نعلم متى نحضر الجلسات ونشرع، واليوم نرفع الصوت لإيقاف ما قد يضر بمصلحة الشعب”. وقال: “من ينتظر منّا الاستمرار بالبرلمان للسكوت والتغطية عما يجري، فهو لا يعلم من هي القوات اللبنانية”.

وتابع: “استمررنا بالمجلس النيابي لنحدث الفرق، ولأننا نريد إنجاز التدقيق الجنائي، وحماية أموال المودعين وإقرار قوانين تمنع المس بالاحتياط الإلزامي”.

بري يفتح ملفات الجلسة: البعض يتصرف وكأن لبنان ليس بلداً طائفياً

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مداخلة له رداً على النائب جورج عدوان بموضوع التأخير بتشكيل الحكومة وتلكؤ حكومة تصريف الأعمال القيام بواجباتها وخاصة بموضوع ترشيد الدعم وسواها من المهام وضرورة مساءلتها أمام المجلس النيابي، قائلاً: “أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفياً….”جميعنا يعرف عيوبه ويتمسك بها”.

وأكد أن “المجلس النيابي اليوم يقوم بواجياته التشريعية ويقر قوانين أكثر من ضرورية خاصة بموضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، فضلاً عن أهمية إنجاز القوانين باعتبار إن شاءالله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان، فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي”.

مناقشة قانون البطاقة التمويلية

وقال برّي في مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية: “المجلس النيابي ملزم بمناقشة وإقرار مشروع البطاقة التمويلية وتوفيراً على الزملاء من نقاش لقد اطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها اتخاذ الإجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها، أما كيفية توزيع تمويل البطاقة وآلياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقاً للأصول” .

من جهته، قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني: تكلفة البطاقة التمويلية هي ٥٦٦ مليون دولار ويمكن أن يتأمن تمويلها من قروض البنك الدولي.

وطالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة ببدء المسار الرسمي لاستبدال عدد من قروض البنك الدولي التي أقرها المجلس النيابي ولم تنفذ لتمويل ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بدل استعمال الاحتياطي الإلزامي وذلك بحسب النقاش مع البنك الدولي ووزير المال في لجنة المال والموازنة، وذلك بحسب “النهار”.