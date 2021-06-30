لبنان | خزنا المحروقات بصورة غير قانونية.. والجيش يلقي القبض عليهما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان أنه بتاريخ 29 / 6 / 2021،دهمت قوة من الجيش بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات، بورة عائدة للمدعو(إ.ط) في منطقة المريجة – قضاء بعبدا، وأوقفت كلاً من المواطن (ك.ط) والسوري (ف.و)، لإقدامهما على تخزين المحروقات بصورة غير قانونية وضبطت حوالى 33000 ليتر من مادة المازوت كانت مخبأة داخل صهريجين وخزان تحت الأرض، بالإضافة إلى سلاح حربي ومبالغ مالية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَيْن بإشراف القضاء المختص.