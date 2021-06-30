لبنان | المستشفيات في خطر.. والكارثة على مسافة 24 ساعة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ 22 دقيقة

اكدت نقابة اصحاب المستشفيات في بيان، ان “عددا من المستشفيات قد استنفذ المخزون الموجود لديه من مادة المازوت وما تبقى لديه لا يكفي لتأمين حاجة ال 24 ساعة المقبلة”.

اضاف البيان: “لذلك فإن النقابة تناشد المسؤولين المعنيين كافة ضرورة تأمين هذه المادة للمستشفيات فورا، والا فنحن مقبلون على كارثة صحية مع عدم قدرة المستشفيات على تأمين التيار الكهربائي، علما اننا أفدنا ان الشركات الخاصة المستوردة ما زال لديها مخزون من هذه المادة”.