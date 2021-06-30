لبنان | “القوات” ينسحبون من الجلسة التشريعية!

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 12:26 مساءً
جلسة مجلس النواب
إفتتحت الجلسة التشريعية في مجلس النواب.
وقال النائب جورج عدوان: المجلس عجز عن اقرار قانون يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي.
وانسحب نواب كتلة “الجمهورية القوية” من الجلسة التشريعية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “الضرب بالميت حرام ولو الدستور اتاح لنا امر اخر لكنا فعلناه ونحن علينا مسؤولية التشريع لتحضير قوانين الاصلاح وتشريع قوانين لحماية الناس وهناك قوانين اليوم اكثر من ضرورة”.
وتابع: “نحن في بلد طائفي اذا اردنا تحويل احد الى المحكمة يجب ان نسأل عن طائفته”.