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لبنان | “القوات” ينسحبون من الجلسة التشريعية!

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 12:26 مساءً

جلسة مجلس النواب

إفتتحت الجلسة التشريعية في مجلس النواب.

وقال النائب جورج عدوان: المجلس عجز عن اقرار قانون يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي.

وانسحب نواب كتلة “الجمهورية القوية” من الجلسة التشريعية.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “الضرب بالميت حرام ولو الدستور اتاح لنا امر اخر لكنا فعلناه ونحن علينا مسؤولية التشريع لتحضير قوانين الاصلاح وتشريع قوانين لحماية الناس وهناك قوانين اليوم اكثر من ضرورة”.

وتابع: “نحن في بلد طائفي اذا اردنا تحويل احد الى المحكمة يجب ان نسأل عن طائفته”.

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