لبنان | انتخاب القاضي ميشال طرزي عضوا جديدا في المجلس الدستوري

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

انتخب المجلس النيابي القاضي ميشال طرزي عضوا في المجلس الدستوري بديلا عن القاضي الراحل انطوان بريدي بعد جولتي اقتراع.

وجاءت النتيجة على الشكل التالي : ٥٣ صوتا للقاضي ميشال طرزي، ٣٧ صوتا للقاضي البرت سرحال، وثلاثة اوراق بيضاء.

وأعلن رئيس مجلس النواب نييه بري فوز طرزي بالاكثرية النسبية.

يُذكر أن بري دعا إلى جولة انتخابية ثانية بعد ان احدا من المرشحين لم ينل الغالبية المطلوبة في الجولة الاولى.

وجاءت نتائج الجولة الاولى على الشكل التالي: ٤٩ للقاضي ميشال طرزي، و٣٤ للقاضي البرت سرحال.