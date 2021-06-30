لبنان | طقس حار ورطوبة مرتفعة في لبنان.. إليكم التفاصيل

- 1/2
- 2/2
الطقس
يؤثر طقس صيفي حار نهارا على لبنان ويستمر في الايام المقبلة، والحرارة مستقرة فيما الرطوبة السطحية تستمر مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحر.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح : غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة
الخميس : استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س
الجمعة : استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠ متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س