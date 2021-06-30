لبنان | طقس حار ورطوبة مرتفعة في لبنان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

يؤثر طقس صيفي حار نهارا على لبنان ويستمر في الايام المقبلة، والحرارة مستقرة فيما الرطوبة السطحية تستمر مرتفعة ما يزيد من الشعور بالحر.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٤ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة

٢- الجو : قليل السحب

٣- الرياح : غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة

الخميس : استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س

الجمعة : استقرار نسبي بدرجات الحرارة بالارتفاع والتي تتراوح ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة وتلامس ٣٥ درجة بقاعا و ٢٩ درجة عى الـ ١٠٠٠ متر والاجواء قليلة السحب فيما الرياح الرياح غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س