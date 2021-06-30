لبنان | للتعويض على المتضررين.. مياه بيروت وجبل لبنان باشرت استقبال الطلبات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

باشرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان استقبال الطلبات في مركزي الأشرفية وبدارو، تطبيقاً لقانون الإعفاءات الذي تم إقراره في مجلس النواب للتعويض على المتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت المؤسسة أن المستندات المطلوبة هي رقم اشتراك المياه او صورة عن آخر وصل مياه

‎، وصورة عن سند التمليك او عقد بيع او ايجار،وصورة عن بطاقة الهوية التابع لسند التمليك.