لبنان | بعد الهبوط.. دولار السوق السوداء يحلق من جديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 11:17 صباحًا

بعد الهبوط المفاجىء لسعر الدولار أمس، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً اليوم صباحا ليتراوح ما بين 17300 و17350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكانت قد توقعت مصادر أن ينخفض سعر صرف الدولار إلى الـ16000 ليرة ويبقى مستقراً لفترة معيّنة لكن لم يفلح الامر حتى اللحظة.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.