لبنان | البراكس: للتخفيف من التهافت على محطات البنزين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ”المركزية” بدء تسليم شركات التوزيع المحروقات للسوق المحلية، “لكن ليس بالحجم المطلوب”، عازياً ذلك إلى أسباب عدة أبرزها “التعهّدات المطلوبة من المديرية العامة للنفط، والتي لم تتمكّن المحطات كافة من تأمينها، إضافة إلى بطء بعض الشركات في تسليم المحروقات للمحطات”.

أضاف: يُفترض أن تنتظم الأمور في السوق خلال بضعة أيام، ويرتاح بالتالي المستهلك اللبناني.

وهنا شدد البراكس على أن “المطلوب من المواطنين التخفيف من التهافت على محطات البنزين كي يتسنى لها تسلّم المادة من الشركات، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت”.