لبنان | موظفو البلديات واتحاداتها يعلنون الإضراب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

رأت الهيئة التأسيسية لتجمع موظفي وعاملي البلديات واتحاداتها في بيان أنه “عطفا على بيانها السابق الرقم 1 تاريخ 21-6-2021، وبسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المحروقات التي تتزايد يوما بعد يوم بشكل جنوني واستمرار وقوف الناس طوابير أمام محطات المحروقات، وقد أصبح الموظف يرزح ما دون خط الفقر ويكافح مذلولا للبحث عن لقمة العيش والمحروقات للتنقل في سبيل تأمين وظيفته بحيث غدا فريسة التعسف والعشوائية وقلة الرحمة وانعدام الإنسانية في مواجهة قرارت مجحفة في حق الموظف والعامل البلدي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، تؤكد مطالبها المعلن عنها سابقا مستمرة في الإضراب داعية إلى التزامه اعتبارا من صباح يوم غد الخميس لغاية يوم الجمعة في 9 تموز المقبل ضمنا، على أن تتخلل تلك الفترة يوما عمل: الثلثاء 6 والخميس 8 منه تسييرا لمعاملات المواطنين”.

ودعت إلى “وجوب القيام بما يلزم بهدف معالجة تدني القيمة الشرائية للرواتب والأجور ووجوب مواءمتها مع متطلبات الحياة الضرورية والكريمة، بالاضافة إلى رفع قيمة بدل النقل بفعل انعدام تماشيها مع الواقع، مع وجوب الأخذ في الاعتبار ضرورة انتفاع موظفي وعاملي البلديات واتحاداتها في لبنان وشمولهم ببرامج المساعدات والبطاقة التموينية المنوي إصدارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف مساعدتهم على تخطي الأزمات المتلاحقة المتنوعة”.

وأعلنت الهيئة أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة “لمواكبة التطورات والأحداث الكارثية المتمادية”، مؤكدة استمرارها “في النضال تحقيقا لمطالبها المحقة والمشروعة وتنفيذا لحقوقها”.