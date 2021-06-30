لبنان | ماذا تبلغ وزني من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 10:31 صباحًا

تبلّغ وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة ٦٥٠ مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز، وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص ‏نحو نهاية شهر آب المقبل. ‏

والمتوقع أن تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون ‏دولار، ‏يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.