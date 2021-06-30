اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | ماذا تبلغ وزني من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؟

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 10:31 صباحًا

غازي وزني

تبلّغ وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء ( SDR ) البالغة ٦٥٠ مليار دولار ليحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز، وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص ‏نحو نهاية شهر آب المقبل. ‏

والمتوقع أن تكون حصة لبنان حوالي 900 مليون ‏دولار، ‏يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا