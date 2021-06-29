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لبنان | “رياض يمق” دعا الى وقفة احتجاجية الخميس المقبل في ساحة النور

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ 19 دقيقة

رئيس بلدية طرابلس رياض يمق

وجه رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، دعوة عامة للمشاركة في وقفة احتجاجية الخميس المقبل الموافق الأول من تموز 2021، الساعة 12 ظهرا، في ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس.

وقال بعد الإجتماع الذي عقده في مكتبه في القصر البلدي مع هيئات نقابية: “باسمي وبإسم دار الفتوى والمطرانيات في طرابلس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، ونقابات المهن الحرة والنقابات الاقتصادية والعمالية وجمعيات التجار والجمعيات الخيرية والانسانية والثقافية والكشفية والرياضية وهيئات المجتمع المدني، أدعو الجميع الى المشاركة في الوقفة احتجاجية الحاشدة لرفع الصوت عاليا رفضا للأوضاع الاقتصادية المزرية وغياب الدولة بكل مرافقها، وانهيار الليرة اللبنانية والارتفاع الجنوني للأسعار بحيث أصبحت رواتب العمال والموظفين لا يتجاوز الخمسين دولارا أمريكيا، وبات الجوع معشعشا في منازل معظم الطرابلسيين”.

ولفت الى ان” الدعوة عامة لكل المواطنين وأصحاب المصالح في مدن الفيحاء والشمال”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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