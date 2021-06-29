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لبنان | بالصور.. شاحنة نفايات بداخلها بنزين مهرب وكمية من الدولارات!

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة
مخابرات الجيش

مخابرات الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 29 / 6 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند نقطة المصنع الحدودية داخل ‏أحد مكبات النفايات السوريين (ع.ش) و(ب.ج) وهما يستقلّان شاحنة مخصصة لنقل ‏النفايات تابعة لبلدية مجدل عنجر، وقد ضبطت داخل الشاحنة مبلغاً من المال و 1080 ليتراً ‏من مادة البنزين معبأة في 120 غالوناً وكانت مُعدة للتهريب من قبل كلٍ من اللبناني (ج.ك) ‏والسوري (ه.ع) اللذين تمّ توقيفهما أيضاً، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص”.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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