لبنان | فيديو.. معركة تندلع في البقاع على خلفية تعبئة البنزين!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 10:44 مساءً

شهدت منطقة حورتعلا البقاعية توتراً كبيراً على خلفية رفض احدى المحطات تزويد سيارة مواطن من آل اسماعيل بالبنزين، وقد تطور الوضع الى تبادل اطلاق نار وقذائف بينهم وآل مظلوم.

وقد استخدمت فيها القذائف الصاروخية التي تُسمع أصداؤها في القرى المجاورة.

وقد تسبب الرصاص الطائش باصاب فتاة ً من ال المصري بجروح خطيرة حيث وصفت حالتها بالحرجة كما واوقعت الاشتباكات أضرارا ً في المنازل والسيارات وسط مناشدات من الاهالي بوقف الاشتباك.

فيما قامت قوة كبيرة من الجيش بالدخول إلى المنطقة لفض الاشكال، والعمل جارٍ على ضبط الاوضاع منعاً لتفاقمها.