لبنان | أساتذة المسائي لغير اللبنانيين: الأستاذ في وطننا أصبح محتاجا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين في بيان، أنها “عقدت لقاء مع المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، بحضور محمد باز، سمر عزو، زكريا عنتر، وابراهيم خليل، وناقشت حقوق أساتذة المسائي”.

وتقدمت ب”كتاب إلى وزارة التربية سجل في قلم الوزارة”، تضمن “اقتراحاتها ورؤيتها لإنهاء العام الدراسي 2020/2021″، مطالبة ب”العمل مع من يعنيه الأمر للحصول على مستحقاتها كاملة عن الفصلين الاول والثاني في أسرع وقت ممكن بالدولار”.

وأكدت “ضرورة أن يحصل الأساتذة على نسبة معينة من كامل عقدهم تعتبر كمساعدة مالية لهم أو مكافأة على جهودهم وتضحياتهم، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة”، مشيرة إلى أن “الأستاذ في وطننا أصبح محتاجا”.

وطالبت ب”إنصاف أساتذة المسائي عن طريق تأمين النقل اللائق بهم أو البدل المالي المناسب من الجهات المانحة لكي يكونوا قادرين على الوصول إلى مدرستهم والتعليم حضوريا”.

ودعت إلى “العمل على تأمين تعويضات للأساتذة عما تكلفوه من دفع بدلات الانترنت والهاتف من جيوبهم الخاصة”، مشيرة إلى أن “أساتذة الدوام المسائي هم مستعان بهم لفترة موقتة وعملهم ليس دائما ودخلهم ليس ثابتا”، مطالبة “وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بأن يناقش مع من يعنيهم الأمر في الحكومة اللبنانية لكي تشملهم البطاقة التمويلية أو التموينية ولكي لا يضيع حقهم ويتم احتسابهم على فئة الموظفين، بل إنهم المهمشون”.