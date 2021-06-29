لبنان | إليكم تفاصيل تدابير السير المفروضة في محيط الأونيسكو لليومين القادمين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، ما يلي:

“يعقد مجلس النواب بتاريخي 30-6-2021 و1-7-2021، جلسةً في قصر الأونيسكو – بيروت.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 8:00 من التاريخين المذكورين أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيّارات وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:

منع مرور السير:

– القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

– داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعوداً، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

– عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.

– عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

تحويل السير القادم من:

– جادة ديغول – تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.

– تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

– ساقية الجنزير نزولاً باتجاه شارع برلين – كارلتون – ديغول.

– ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

– “السمرلند” – حديقة بن زايد صعوداً باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -“الماريوت”.

يرجى أخذ العلم”.