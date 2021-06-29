لبنان | مولدات جرد عاليه والجوار ستخرج عن “الخدمة” ابتداءً من الليلة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:22 مساءً - منذ 38 دقيقة

صدر عن لجنة متابعة أصحاب المولدات الخاصة في منطقة جرد عاليه والجوار البيان الآتي: “عطفا على بياننا السابق، كنا على أمل أن نلقى آذانا صاغية، ولكن للاسف لم نلق ردا ولا جوابا على مطلبنا الوحيد، وهو تأمين مادة المازوت لنستطيع القيام بواجبنا وتأمين الكهرباء إلى أهلنا ومشتريكينا، ولكن نسينا أننا نعيش في لبنان بلد العجائب.

بعد زيادة تسعيرة المحروقات التي صدرت عن وزارة الطاقة اليوم والوعود التي تلقيناها من الموزعين، لم نستلم ليترا واحدا، ودخلنا مرغمين في العتمة التامة، وبدأت مولداتنا بالإطفاء واحد تلو الآخر، ودخلنا المحظور الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا.

نحن كتجمع أصحاب المولدات الخاصة في منطقة جرد عاليه والجوار، نعلن أن مولداتنا ستصبح خارج الخدمة ابتداء من الليلة، وأننا ملتزمون تأمين الكهرباء حتى آخر نقطة مازوت موجودة في خزاناتنا.

كما نعود ونعتذر من أهلنا وزبائننا ومشتركينا أشد الاعتذار على هذه الخطوة، إذ أننا مرغمين على ذلك.

كما نود أن نعبر عن امتعاضنا من الطريقة التي تدار بها الامور في وزارة الطاقة، إذ أن موظفيها من أعلى الهرم إلى أسفله يعيشون على كوكب آخر. عسى أن تمر هذه الأزمة على خير، ونسأل الله الرأفة بنا جميعا”.