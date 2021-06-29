لبنان | أبو فاعور يحذر: الفوضى الاجتماعية ستأكل الأخضر واليابس!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

علق عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور في تصريح على “اجتماع المجلس الأعلى للدفاع”، وقال:

“إن الحل سياسي، ويبدأ بتشكيل حكومة وببرنامج إصلاحي، وليس الحل عسكريا أو أمنيا، وإن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وغيره من الاجتماعات والحلول الترقيعية ليست بديلا من تشكيل الحكومة”.

أضاف: “آن الآوان أن يتوقف العبث والعناد والجشع السياسي والدستوري وتتشكل حكومة إصلاحية قبل أن تعم الفوضى الاجتماعية التي ستأكل الأخضر واليابس”.