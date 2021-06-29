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لبنان | بالصور.. هبة إسبانية إلى الجيش اللبناني

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين
طارة إسبانية تحمل هبة إلى الجيش اللبناني

طارة إسبانية تحمل هبة إلى الجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 29 / 6 / 2021 وصلت طائرة إسبانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محمّلة بحوالى 19 طن من المواد الغذائية (وجبات جاهزة) مقدمة هبة للجيش اللبناني.

وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد حضر التسليم: سفير المملكة الاسبانية في لبنان Jose Maria Ferre والملحق الاسباني العقيد Gonzalo Cordon Hernandez والعميد الركن روجيه حلو ممثلاً قائد الجيش.

 

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