لبنان | وفد أمني غربي في بيروت.. ماذا يحصل؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 4:19 مساءً

وصل إلى لبنان فريقا امنيا -مدنيا غربيا امس لاجراء محادثات مع عدد من المسؤولين العسكريين تتناول الاوضاع الامنية في البلاد واجراءات ضبط الحدود شمالا وشرقا وبحرا بهدف تقييم الحاجات وتقديم ما يلزم من الدعم للجيش لاستكمال مهمته. وسيجري الوفد الذي تمتد زيارته على مدى اسبوع كشوفات ميدانية في المناطق الحدودية لتنفيذ مشاريع تتصل بتمكين المؤسسة العسكرية من الاضطلاع بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها في المرحلة الامنية الحساسة ومنع التهريب الذي تبذل قيادة الجيش جهودا جبارة في سبيل فرملته وقد تمكنت بالفعل من تسجيل نجاح باهر في هذا السياق، بحيث اوقفت وضبطت كل عمليات التهريب الضخمة على المعابر غير الشرعية، فيما تعمل على ضبط الصغيرة منها وهي مثابة افعال فردية محدودة، وذلك بحسب “المركزية”.