لبنان | إليكم أبرز مقررات المجلس الأعلى للدفاع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 59 دقيقة

اجتمع المجلس الاعلى للدفاع اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب. وبعد البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة تقرّر ما يلي:

– الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلّين بالأمن، زعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

– الطلب الى وزارتي الاشغال العامة والنقل والصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية اجراء فحوصات الـPCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.

– الطلب الى وزارة الاشغال العامة والنقل لا سيما المديرية العامة للطيران المدني استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راتبهم في اسرع وقت ممكن.

– الطلب الى المديرية العامة للطيران المدني بالتنسيق مع جهاز امن المطار معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال وذلك في ظل القوانين المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم.

– الطلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لايجاد السبل الآيلة الى دعم القوى العسكرية والأمنية خصوصاً في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

– تكليف وزير الطاقة والمياه وضع التقرير اللازم في مهلة أقصاها شهر واحد لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة وبناء عليه الطلب الى الشركات المعنية اجراء اللازم وفقاً للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.