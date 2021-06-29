لبنان | عون دعا للتأكد من مطابقة المستوعبات النفطية لشروط السلامة العامة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الى التأكد من مطابقة المستوعبات النفطية لشروط السلامة العامة.

وجاء في التغريدة التي نشرتها صفحة رئاسة الجهورية “الرئيس عون تطرق الى التقرير الذي أعدته المديرية العامة للجمارك ورفعته الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع حول وضعية المستوعبات النفطية على الساحل اللبناني وسلامتها، داعياً الى اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة”.