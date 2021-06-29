لبنان | المصارف إلتزمت بقرار الاضراب في مختلف المناطق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تلبية لدعوة جمعية المصارف، واحتجاجا على الاعتداء على مقر الادارة العامة للبنك اللبناني السويسري في العاصمة بيروت التزمت المصارف في مختلف المناطق الاقفال اليوم، بحسب ما افاد مندوبو الوكالة الوطنية للاعلام.

بيروت

ففي بيروت، التزمت فروع المصارف الاقفال تلبية لدعوة جمعية المصارف.

اقليم الخروب

وفي منطقة اقليم الخروب اقفلت المصارف ابوابها تضامنا مع البنك اللبناني السويسري.

الكورة

والتزمت مصارف الكورة الإقفال الذي دعت اليه جمعية المصارف، تضامنا وإحتجاجا على الإعتداء الذي تعرض له الموظفون في مقر الإدارةالعامة للبنك اللبناني السويسري في منطقة الحمرا.

حاصبيا

وأقفلت المصارف في مدينة حاصبيا اليوم تجاوبا مع دعوة جمعية المصارف للاضراب العام والاقفال.

بعلبك

كما أقفلت المصارف في بعلبك أبوابها اليوم، تلبية لدعوة جمعية المصارف، احتجاجا على الاعتداءات التي يتعرض لها موظفو وفروع المصارف، وآخرها مقر الإدارة العامة للبنك اللبناني السويسري في العاصمة بيروت.

طرابلس

وفي طرابلس، اقفلت المصارف التزاما القرار الذي دعت اليه جمعية المصارف تضامنا مع البنك اللبناني السويسري.