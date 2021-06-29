لبنان | ما جديد التحقيقات في ملف انفجار المرفأ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 2:59 مساءً

استمع المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار الى إفادة شاهدين اليوم، على أن يستكمل الاستماع الى 10 شهود آخرين لم يتم الاستماع اليهم من قبل، يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، ليبدأ ببتّ طلبات تخلية سبيل 16 موقوفاً بعد الانتهاء من ملف الشهود.

في الموازاة، ينتظر أهالي ضحايا الانفجار والمتضررين وعموم اللبنانيين موجة ادعاءات جديدة وإضافية على مسؤولين مشتبه فيهم بجريمة المرفأ، أو حتى التحقيق مع مسؤولين مدّعى عليهم منذ أكثر من 6 أشهر في الملف.

وكما سبق للقاضي البيطار أن أكد أكثر من مرة، فهو سيدّعي على كل موظف أو شخص تثبت التحقيقات مسؤوليته في وقوع الانفجار، بغض النظر عن مدى المسؤولية المناطة بهم.

ويبقى الأهم بالنسبة للقاضي الانتهاء من كل التحقيقات التقنية، للبتّ في الفرضيات الثلاث، وهي العمل العسكري والاعتداء الأمني وورشة التلحيم.