لبنان | عون: إذلال المواطنين مرفوض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - يونيو - 2021 3:51 مساءً

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ان الغاية الأساسية من هذا الاجتماع هي البحث في الوضع الأمني خصوصا مع حلول فصل الصيف حيث يتوقع أن يكون الموسم السياحي واعدا مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج.

وقال: “ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيما وان جدولا جديدا لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفف الأزمة”.

ولفت عون الى ان “إقفال الطرق أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة”.

وقال: “التعبير عن الرأي مؤمن للجميع ولكن لا يجوز أن يتحول الى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام”.

ودعا عون الى وجوب اتخاذ “إجراءات لتصحيح الوضع في المطار بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيما عند اجراء فحوص pcr”.