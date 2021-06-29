لبنان | أصحاب المولدات في حلبا: أمّنوا المازوت وإلا العتمة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 43 دقيقة

توجه أصحاب المولدات في النطاق البلدي لمدينة حلبا، ببيان الى كل من محافظ عكار عماد اللبكي وأهالي حلبا، أشاروا فيه الى انه “آلينا على أنفسنا الصمت والعض على الجراح علنا نقوم بأقل الواجب في هذه المحنة التي نمر فيها والتي منها صرنا نتحسر على أيام الفوضى، ورغم ذلك ما زلنا نؤمن الكهرباء لبلدتنا وباللحم الحي ونعرف مسبقا أن بعضكم سيقول أننا نعمل لمصلحتنا المادية لكن من يدرك حجم الكارثة يعرف أننا سنقاتل حتى الرمق الأخير لتأمين عصب الدورة الحياتية في هذه الأيام رغم أننا نستجدي ونشحد ليتر المازوت لتبقى بيوتكم مضاءة”.

أضاف البيان: “أمام هذه الكارثة وهذا الوضع الذي لم نشهد له مثيلا، نناشد المعنيين من الخيرين الغيورين على مصلحة وديمومة العمل في بلدتنا الحبيبة مركز محافظة عكار – حلبا، مؤازرتنا لدى المعنيين من المحافظ الى البلدية الى أصحاب محطات المحروقات ضمن نطاق حلبا للعمل على:

1 – تأمين كميات من المازوت لصالح المولدات.

2 – تسليمها لأصحاب المولدات بالسعر الرسمي.

3- عدم التلاعب بعدادات المازوت قبل التسليم.

4 – توزيع المولدات على المحطات ليتم تأمين المازوت بشكل عادل.

5 – إستيفاء المحطات بدل نقل وتخزين منطقي وموحد لا يتعدى الألف ليرة لكل تنكة مازوت.

6 – تشكيل لجنة مصغرة لتحديد حاجة كل مولد اليومية كافية لمدة 24 ساعة وعلى أساسها تسلم حصة المولد”.

وختم البيان:” نعلمكم وبكل محبة واحترام أنه إذا لم يؤخذ بأيدي أصحاب المولدات فالعتمة قادمة قريبا جدا لا محالة”.