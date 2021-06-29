لبنان | الأوضاع العامة على طاولة عون والمجلس الأعلى للدفاع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

عقد المجلس الأعلى للدفاع عند الأولى من بعد ظهر اليوم اجتماعا في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، للبحث في الاوضاع الامنية في البلاد والتطورات.

حضر الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الطاقة والمياه ريمون غجر، الصحة العامة حمد حسن والعدل ماري كلود نجم.

وحضر أيضا قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد اسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، مساعد المدير العام الامن الدولة العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد يوسف المدور، رئيس المطار فادي الحسن، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

وكان الرئيس عون التقى قبل الاجتماع الرئيس دياب، وبحثا في المستجدات.