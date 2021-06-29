لبنان | اتحاد نقابات موظفي المصارف يستنكر: لمعاقبة المعتدين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

استنكر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ما حصل بالأمس في البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. في شارع الحمراء.

وقال في بيان: “يستنكر اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أشد الاستنكار ما حصل بالأمس في البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. في شارع الحمراء، فقد جرى مهاجمة مبنى البنك من قبل مجموعة من الغوغائيين أقدموا على التعدي على رفاقنا بالضرب، مما أوجب نقل أحدهم إلى المستشفى في حال حرجة، كما احتجزوهم لساعات طويلة وقد فك أسرهم بعد تدخل القوى الأمنية، وقد ألحقوا أضرارا بالغة في مكاتب البنك.

وأضاف: “إننا وأمام هذا التصرف، لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، فالمطالبة بتنفيذ عمليات مصرفية تتم وفق القوانين المرعية الإجراء، وليس من خلال المس بكرامات الناس والتعدي على الأملاك الخاصة، فالاتحاد يرفض أن تستباح المراكز المصرفية من قبل أيٍ من كان وتصبح شريعة الغاب البديل عن دولة القانون”.

وطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان القوى الأمنية التشدد في معاقبة كل مخل بالأمن كائنا من كان، ويأمل أن تبادر القوى الأمنية إلى منع التجمعات غير المرخصة قانونا من النزول إلى الشارع، وقد تزايدت في الآونة الأخيرة أمام مقار المصارف.

وتابع: “إن مجلس الاتحاد قد يضطر إلى إعلان التوقف عن العمل في حال تكرار هذه التعديات بعد أن طفح الكيل وأصبحنا كغيرنا من اللبنانيين نعاني للوصول إلى مراكز عملنا من شح مادة البنزين، ناهيك عن التدهور الفاقع في تدني القوة الشرائية للأجور وتردي كل الخدمات العامة” .

لن نقبل أن نكون مكسر عصا لأحد ، أيا كان ، وسنبقي اجتماعاتنا مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب”.