لبنان | الوكالة الأميركية للتنمية: منح دراسية في التعليم المهني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في بيان، أنها “تعزز الوصول إلى تعليم مهني وتقني عالي المستوى في البقاع والجنوب والشمال من خلال برنامج دعم المجتمع المحلي (CSP) في لبنان، بتوفير منح دراسية في التعليم المهني والتقني وفرص تدريب للباحثين عن عمل في البقاع والجنوب والشمال”.

ولفت البيان الى أن “البرنامج يساهم منذ عام 2019، في تطوير وتنمية القوى العاملة من خلال تسهيل الوصول الى تعليم تقني ومهني عالي المستوى ضمن ثلاثة قطاعات واعدة للنمو والتوظيف في لبنان: الرعاية الصحية المنزلية، وتكنولوجيا المعلومات (IT)، وصيانة وتصليح المعدات الصناعية. وضمن إطار برنامج تنمية القوى العاملة (WFD) البالغة قيمته 7.3 مليون دولار، قدمت USAID 190 منحة دراسية للطلاب المهتمين بالتعليم والتدريب المهني والتقني في هذه القطاعات الثلاثة حتى اليوم”.

وأشار الى أنه “بالشراكة مع معاهد خاصة للتعليم التعليم المهني والتقني، يعمل البرنامج على تصميم مناهج مهنية جديدة ذات صلة بهذه القطاعات، إضافة الى تطوير معدات التعليم وتعزيز البنية التحتية لمكاتب التوظيف والخدمات المرتبطة بها في 10 مؤسسات تعليمية ومهنية خاصة في لبنان. كما يقوم البرنامج ببناء شراكات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات إمكانيات ومؤشرات واضحة للنمو والمهتمين بتوفير تدريب وظيفي وفرص عمل لمتلقي هذه المنح الدراسية. بالإضافة إلى تغطية كافة الرسوم الدراسية، يوفر البرنامج للطلاب تأمين صحي، ومصروف شهري (مواصلات أو مصاريف أخرى) خلال فترة الدراسة والتدريب، كذلك يوفر جهاز كمبيوتر أو جهازا لوحيا لتسهيل التعلم عن بعد”.

وأعلن أنه “بحلول عام 2022، يهدف برنامج CSP USAID/ إلى تعزيز مهارات التوظيف وفرص العمل لما لا يقل عن 1000 لبناني من المجتمعات المحرومة”.

وأكد مدير “معهد دار العناية مؤسسة المخلص الإجتماعية Foyer de la Providence Technical Institute” في الجنوب نوب لبنان الأب حنا كنعان “أهمية هذا البرنامج في دعم التعليم التقني والمهني في لبنان، لا سيما خلال الأزمة الاقتصادية الحالية”، وقال: “من الضروري تعزيز الإنتاج المحلي وصناعات الصيانة في لبنان للمساهمة في بناء اقتصاد أفضل، كما يجب علينا الإقرار بأن التعليم التقني والمهني هو عامل أساسي في إعادة بناء بلدنا”.

وأوضح البيان أن “فرص المنح الدراسية متاحة حاليا لدورة صيانة وتصليح المعدات الصناعية الاتية في معهد تمكين المهني (Tamkeen) في طرابلس ومعهد قرطباوي (Cortbawi) في جونيه. وتتضمن هذه الدورة التدريبية التي تمتد على فترة ستة أشهر، خمسة مناهج: المكونات الهيدروليكية، والمكونات الهوائية، والكهرباء الهوائية، المكونات الكهربائية – الهوائية / الكهربائية – الهيدروليكية، والكهرباء، والميكانيك”.

ودعا الراغبين في “مزيد من المعلومات حول تقديم الطلبات، الى زيارة موقع CSP الالكتروني”.