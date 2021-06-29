لبنان | توضيح من مكتب المفتي دريان حول الكلام المنسوب له

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى “ما نسب الى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية صباح اليوم، بنقل كلام عن سماحة مفتي الجمهورية في أحد لقاءاته العربية يتعلق بالشأن الداخلي للمسلمين من أهل السنة والجماعة في لبنان”.

وأكد في بيان أن “هذا الكلام المنسوب لسماحته عار من الصحة جملة وتفصيلا”، داعياً “وسائل الإعلام بشتى أنواعها الى أن تتحرى الدقة والمعلومات الصحيحة من مصدرها قبل نشرها في كل ما يتعلق بنشاط ومواقف وتصاريح مفتي الجمهورية”.